Не разрешают восстанавливать лестницу к Царскому пляжу

О том, что попытки жителей Фиолента восстановить лестницу-спуск на Царский пляж являются незаконными, на своей странице в телеграм-канале написал и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

«Вчера в рамках выездного обследования, инспекторами ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» был выявлен факт самовольного обустройства спуска к морю на особо охраняемой природной территории в районе мыса Фиолент. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов для установления лиц, допустивших нарушение режима ООПТ», — сообщил Е.Горлов.

По его информации, на территории гидрологического памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» действует режим особой охраны территории. Более того зона признана обвалоопасной.

Он также написал, что лестница, которую пытаются вновь построить, уже ремонтировалась в прошлом году за счет средств жителей близлежащих кооперативов, однако после масштабного обвала в марте этого года была засыпана.

Попытки восстановить лестницу, по мнению чиновника, являются потенциально опасными для жителей и гостей города.

При этом он заметил, что этот пляж не входит в список официально признанных городских пляжных территорий и оборудовать его по всем существующим нормативам не представляется возможным.

Он также предложил севастопольцам купаться на официально зарегистрированных 26 пляжах, список которых размещен на сайте правительства города.

В комментариях севастопольцы напомнили Е.Горлову, что Царский пляж — традиционное место купания горожан, не сравнимое с официальными городскими пляжами. Хотя некоторые припомнили, что порой сложный спуск действительно был причиной травматических ситуаций.