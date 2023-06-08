Москвичи разрабатывают дизайн-код Севастополя

Дизайн-код — это наглядная инструкция, содержащая набор визуальных решений и правил по организации облика города, инструмент управления проектированием и капитальным строительством, включающий особенности оформления адресных табличек, информационных конструкций, афишных стендов, а также правила по их установке. В дизайн-код входит практическое руководство по работе с фасадами зданий: решения по их оформлению, определение цветовой палитры города и утверждение разрешенных материалов и цветов.

Как сообщила представитель консалтингового бюро Елена Трубина, разработчики провели анализ городской идентичности и особенностей городской застройки, систематизировали существующие информационные конструкции и сформулировали правила оформления и подсветки городских вывесок и витрин.

Для большего понимания, они условно разделили город на 11 зон, но не по административному, а по сложившемуся архитектурному принципу: «Остряки», «Камыши», «Летчики»... Говорят, таким образом они приблизили понимание города и его жителей.

После предварительно проведенной работы, решили, что для начала город нужно избавить от так называемого визуального мусора, устранение которого позволит раскрыть идентичность городской среды.

Вместо разношерстных уличных и площадных указателей, многопестрых информационных табличек и «ктовочтогоразд» номерных указателей, будет разработан единостилевой и цветовой бренд, что позволит унифицировать вывески, аншлаги и информационные таблички.

Утверждение такого дизайн-кода позволит утвердить правила, обязательные для, например, предпринимателей при формировании ими на улицах города внешнего облика кафе, магазинов и т.д.. С неукоснительным следованием объему, качеству и содержанию фасадной рекламы.

– Нам было очень важно зафиксировать вопрос с адресными табличками. Мы прогулялись по старым улочкам, зафиксировали исторические аншлаги и изучили возможность предложить городу альтернативный вариант, но чтобы это не был новодел. Мы также выявили особенности шрифтов, которые были характерны для Севастополя в рамках исторической трансформации. – рассказала Е.Трубина. При этом она сразу предупредила, что на этот раз разработчики не затрагивали объемно-пространственных характеристик.

Окончательный вариант дизайн-кода москвичи собираются представить на заседании Архитектурно-художественного совета в середине августа. Следующим шагом станет презентация фасадных элементов: входных групп, крылец, пандусов, навесов, а также морфологии застройки.

«Сегодня мы смотрим, как идет разработка самых базовых методических рекомендаций для вывесок, информационных конструкций, элементов фасадов. Эта работа, безусловно, нужна. Но мы считаем, что на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Необходимо смотреть на развитие Севастополя еще шире. Например, городу нужна единая сеть навигационных элементов с различными тематическими маршрутами — историческими, военно-историческими, природно-рекреационными, морскими, культурными. Мы готовы обсуждать с городом состав будущих направлений по развитию и оформлению городских пространств, здесь очень важен системный подход», — высказал свое мнение председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

Частью обсуждения стали вопросы студентов Севастопольского государственного университета, которые и стали основной презентационной аудиторией. Будущие архитекторы и градоустроители интересовались способами сохранения дизайн-кода, упорядочиванием рекламных конструкций, использованием элементов улично-дорожной сети, а также перспективами разработки индивидуальных дизайн-кодов по отдельным городским территориям.