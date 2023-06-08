Компаньонка по родам предстанет перед судом из-за смерти младенца

Доулу из Севастополя будут судить за гибель новорожденного во время домашних родов. Компаньонка по родовспоможению не имела лицензии на этот вид деятельности.

Беременная жительница крымского поселка Ленино решила рожать дома. Несмотря на проблемы со здоровьем, от госпитализации женщина отказалась. Компаньонку по родовспоможению она нашла на сайте объявлений. 38-летняя обвиняемая занималась частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в РФ. За свои услуги она попросила 35 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Доула осматривала беременную в арендуемых ею помещениях в Симферополе и Севастополе и рекомендовала принимать БАДы. Второго февраля, во время родов, компаньонка обнаружила, что у плода имеются особенности. Тем не менее, она заверила пациентку о своем положительном подобном опыте. Из-за отсутствия оперативной квалифицированной медицинской помощи новорожденный мальчик скончался.

В настоящее время Следком завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

В мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка – 31-летней жительнице Ленинского района Республики Крым. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.