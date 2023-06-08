Ищут место для надписи «Севастополь-240»

Об этом написал на своей страничке в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Как заявляется, объемные буквы и цифры подарили Севастополю некие предприниматели. Однако «красота» на площади Восставших изначально не прижилась, вызвав шкал негатива со стороны местных жителей. В результате, буквы с площади Восставших спешно убрали, оставив на память пеньки-фундаменты.

Тогдашний директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что город за буквы не платил, а на вопрос, где теперь «всплывет» странный артобъект, не слишком уверенно отвечал, что нигде.

Но события развивались по-иному, инсталляция все-таки «всплыла», с предложением определить место установки самим севастопольцам. По принципу, куда бы деть подарок, который никому в доме не нужен, но и выбросить жаль.

В качестве базового месторасположения предложено кольцо между Фиолентовским и Камышовским шоссе, визуализацию чего можно увидеть на картинке.

Теперь белую надпись хотят установить на зеленом газоне, с обещанием, что обратная сторона будет также «облагорожена озеленителями».

«С Автодором эта инициатива обсуждена, на обзор надпись влиять не будет, — написал глава города, предложив горожанам поучаствовать в голосовании, которое продлится до 20.00 четверга, 8 июня.

Севастопольцы могут выбрать один вариант ответа из трех: «Согласен с установкой на кольце между Фиолентовским и Камышовским шоссе», «Не думаю, что юбилейная надпись вообще нужна», «Считаю, что надо установить в другом месте. Напишу где — в комментариях».

Опрос вызвал явный интерес горожан, на 10.00 8 июня только на страничке губернатора было оставлено 805 комментариев.

Что только не предлагается: установить надпись на Ялтинском кольце и на трассе «Таврида», в парке Победы и на проспекте Победы, у арки «В честь 200-летия Севастополя», в районе «Шайбы», в Инкермане. Некоторые не против вернуть ее на площадь Восставших. Словом, мнения разделились.

Но что-то подсказывает, что окончательный выбор все-таки останется за предложенным правительством вариантом.

Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас — Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Датой основания современного Севастополя считается 14 июня.

Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас — Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Датой основания современного Севастополя считается 14 июня.