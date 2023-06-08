Главбух добавила себе к зарплате 4,4 миллиона рублей

В суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера государственного железнодорожного транспортного предприятия. Дополнительно к зарплате она за четыре года она незаконно выплатила себе 4,4 миллиона рублей.

Было установлено, что 50-летняя уроженка Ростова-на-Дону, занимая должность главного бухгалтера крупнейшего в регионе перевозчика грузов, с мая 2016 года по октябрь 2020 года самостоятельно изготовила и подписала 20 дополнительных соглашений к своему трудовому договору. Руководство об этом ничего не знало, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Слушание дела состоится в Железнодорожном суде Симферополя.

В июне прошлого года бывшему генеральному директору «Крымской железной дороги» было предъявлено обвинение за растрату 40 млн рублей. А в августе была арестована главный бухгалтер того же предприятия, которая незаконно выплатила себе 10,5 млн рублей.