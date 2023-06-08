Даты выхода паромов на линию опять перенесли

Так распорядился 8 июня на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев, отчитав за срыв ранее названных сроков своего заместителя Павла Иено.

По словам самого П.Иено, он с судоремонтниками выезжал на место и вместе разбирались в сложившейся ситуации. Оба парома остановились по аварийному случаю, но по обоим разобрались.

– «Адмирал Лазарев» находится сейчас в доке, мы уже к ремонтным работам приступили, 20 числа планируем вывести на линию. Список работ понятен, работы уже производим, – начал был вице-губернатор, но был прерван главой города вопросом об «Адмирале Истомине», выход которого был запланирован на 8 июня.

По словам П.Иено, с «Адмиралом Истоминым» возникли трудности. Разобрали дизельгенератор, но оказалось, что не хватает запчастей. Они импортные и найти их пока не могут.

– То есть сроки вы сказать не можете? – обратился к подчиненному губернатор,

– Пока гарантированно сказать не могу, работы на два дня. Если запчасти найдем, то к выходным запустим. Но не хочу называть дату, чтобы еще раз не наступить на те же грабли, – попытался оправдаться чиновник.

– Сам назову дату, к выходным надо заканчивать. Поэтому ищите! В субботу – крайний срок, чтобы вышел на линию. Один паром из двух, второй – 20-го числа. И сроки когда называют ваши подчиненные, вы за них учитесь давайте отвечать. В субботу если не будет, получите соответствующие награды в виде выговоров. Цирк какой-то, то завтра, то послезавтра..., – подытожил беседу М.Развожаев.

Напомним, что ранее вернуть на линию «Адмирал Истомин» обещали 8 июня, «Адмирал Лазарев» – 15 июня.