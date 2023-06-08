Будут менять остановочные павильоны вдоль трасс на антивандальные и умные

Стеклянные павильоны вдоль вдоль трасс вне городских населенных пунктов будут менять на более практичные в содержании модели. Замена будет поэтапной. Соответствующее постановление принято 8 июня на заседании правительства.

По словам и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, антивандальный тип остановочного павильона с перфорированными панелями отличается практичностью, долговечностью и надежно защищен как от вандалов, так и от природных катаклизмов.

Кроме того, в новом остановочном комплексе предусмотрены изменения в оформлении, они будут оформляться с использованием брендбука, разработанного для транспорта города Севастополя, с нанесением фирменных элементов: логотипа бренда, суббрендов и корпоративных цветов.

Как пояснила Ю.Шемонаева, в дополнение к табло с расписанием движения на остановочных павильонах предусмотрено размещение QR-кода, который перенаправляет на расписание движения или на актуальный прогноз прибытия транспорта.