Старые батарейки из Севастополя увозят в Ярославль

Севастопольская общественная организация «Экопрайд» запустила новый проект «Второй класс:батарейки». Волонтеры уже несколько лет занимаются сбором использованных батареек от населения и передают их на утилизацию, но раньше они это делали без поддержки города.

«То, что мы делали своими силами, получило муниципальную поддержку — наш проект «Второй класс» в конце мая был выбран одним из победителей конкурса, который проводит департамент внутренней политики правительства Севастополя. Мы получили грант и это первый грант именно для сбора и утилизации батареек», — сообщили в Экопрайде.

Долгие годы вопрос со сбором батареек в городе оставался нерешенным. Точнее, он кое-как проводился в некоторых управляющих компаниях. Доходило до смешного: в УК не знали, что со всем этим делать дальше... И звонили волонтерам.

«Нам звонили из управляющих компаний, спрашивали: куда сдавать ртутные лампы и батарейки? Хотя мы делаем это только потому, что кто-то же должен этим заниматься, если город не заинтересован. Сейчас мы увеличили количество пунктов по сбору, на сегодняшний день их уже 36», — рассказала руководитель СРОО «Экопрайд» Галина Болтогаева.

Впрочем, батарейки мало собрать, их нужно еще и правильно утилизировать. В Севастополе, да и в Крыму, нет ни одного завода, который перерабатывал бы химические источники тока. Собственно, таких заводов на всю Россию всего два — в Челябинске и Ярославле. У общественной организации заключен договор с Ярославлем.

«Примерно через месяц мы ожидаем машину из Ярославля, которая заберет батарейки. Для этого их нужно собрать не менее трех тонн. На заводе элементы питания не только правильно утилизируют, но и вторично используют полезные составляющие — соли цветных металлов — для создания новых элементов питания», — рассказала Г.Болтогаева.

Правда, некоторые волонтеры Ярославля уже начинают опасаться за экологию своего региона. Хотя севастопольские общественники и раньше отправляли батарейки именно в Ярославль.

«Уважаемые экоколлеги! Мы за вас с одной стороны очень рады! Но с другой стороны потоки батареек со многих регионов, с севера и юга, стремительно увеличиваются. А значит, что нам, жителям Ярославля, придется вдыхать хоть и на самую капельку больше, но все же больше вредных веществ», — написала волонтер в социальной сети Вконтакте.

К счастью, такие опасения разделяют не все ярославцы. А в Экопрайде напомнили, почему нельзя выбросить батарейку в мусорное ведро: каждая содержит различные металлы и химические вещества. Если ее просто выбросить, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды.

Севастопольцы могут приносить батарейки и аккумуляторы по адресу ул.Ленина, 18 в каждую третью субботу месяца с 10.00 до 12.00. Также можно их сдать в один из эко-боксов в разных районах города. Посмотреть список пунктов можно в социальной сети Вконтакте в группе СРОО «Экопрайд».

Приносить можно: любые батарейки в чистом состоянии и аккумуляторы. Также на эко-сборах можно сдать любую мелкую бытовую технику, провода (все, что когда-либо работало от батареек или сети). Испорченную бытовую технику отвозят на один из крымских пунктов вторсырья.

Проект «Второй класс:батарейки» рассчитан на год. Дальше эковолонтеры планируют подвести итоги свой деятельности и организовать опрос: насколько все, что они делают, нужно севастопольцам. Если горожане их поддержат, активисты снова будут подавать документы на грантовую поддержку.

Только благодаря эковолонтерам ситуация со сбором и утилизацией батареек в Севастополе вошла в цивилизованное русло. Зато с шинами и ртутными отходами остается крайне печальной. По словам активистов, с апреля, после того, как в шиномонтажных мастерских прошел рейд, ясности не добавилось. Чиновники дают списки пунктов, куда можно сдать покрышки. Вот только выясняется, что эти пункты с населением не работают.