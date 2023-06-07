Создадут галерею славы Севастополя в лицах

В рамках реализации идеи «Галерея культурно-исторической славы Севастополя: к 240-летию патриотической столицы России» пройдет культурно-исторический конкурс для учащихся образовательных учреждений.

Конкурс призван сформировать у молодежи в возрасте от 14 до 18 лет интерес к героической истории города, его прошлому, настоящему и будущему через судьбы реальных людей, исторических личностей, деятелей культуры, прославивших город, через семейные истории, связанные с любимым городом.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Культурный код Севастополя» (деятели культуры, прославившие Севастополь); «Я горжусь» (семейная история, связанная с Севастополем); «Мой Севастополь» (любимый город); «Историческая Личность» (внесшая вклад в развитие Севастополя»); «Креативное будущее» (как я вижу будущее Севастополя).

Победители конкурса 17 октября 2023 года в День гимна Севастополя будут приглашены в Севастополь на торжественную церемонию награждения и открытия выставки «История Севастополя в лицах», познакомятся с городом, ощутят его особую патриотическую атмосферу. Победители из Севастополя дополнительно получат поездку в Санкт-Петербург.

По итогам конкурса будет создана уникальная цифровая галерея работ победителей — «История Севастополя в лицах»: картины, рисунки, фотографии, презентации.

Регистрация участников: до 1 августа на сайте sevgallery.ru. Отправить проекты нужно до 10 сентября. Победителей объявят в октябре.

Организатор проекта ООО «Группа компаний «Инконнект». Компания создана профессионалами выставочного сервиса и консалтинговых услуг. За более чем 20-летнюю деятельность специалистами компании были реализованы десятки крупнейших конгрессно-выставочных проектов как в России, так и за рубежом.