«Севастополь Телеком» стал собственностью Министерства обороны РФ

Сто процентов акций АО «Севастополь Телеком», принадлежащих городу Севастополю, перешли в ведение МО Российской Федерации. Соответствующее распоряжение, подписанное Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правовой информации.

«Принять в федеральную собственность находящихся в собственности города Севастополя сто процентов акций акционерного общества "Севастополь Телеком".

Установить, что права акционера в отношении находящихся в федеральной собственности ста процентов акций АО «Севастополь Телеком» от имени Российской Федерации, осуществляет Минобороны РФ», — сказано в документе.

Росимущество должно провести процедуру по передаче активов в течение трех месяцев.

Компания Акционерное общество «Севастополь Телеком» зарегистрировано в 2018 году. Осуществляет виды деятельности по устройству сетей, телекоммуникационной и телефонной сети, IP-телефонии и другие.