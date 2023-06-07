Сергей Жигунов снимет в Севастополе детский фильм с элементами мистики

Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов начал работать над съемками нового детского фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» Об этом С.Жигунов написал на своей страничке в телеграм-канале.

Съемки планируются в Севастополе, в том числе в Херсонесе, а также в Ялте и Гурзуфе, точнее, в Детском оздоровительном центре «Артек».

«Ну что, через несколько дней мы приступаем к съемкам! Закончили подготовку и сегодня объявляем подробности проекта. Рабочее название – «Три друга, клад и матрос Кошка», – анонсировал продюсер.

Он также представил съемочную команду будущей киноленты: режиссер Станислав Назиров, оператор Алексей Морозов, художник-постановщик Денис Чернышев, художник по костюмам Мария Юреско, композитор Алексей Шелыгин.

Главными действующими лицами и исполнителями станут дети: Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Катя Темнова, Сергей Сергеич и другие.

Разумеется, в съемках примут участие и взрослые: Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Макар Запорожский, Роман Попов, Александр Лыков, Сергей Юшкевич, Артур Бесчастных, Татьяна Кузнецова, Виктор Супрун и другие.

Особо порадовало С.Жигунова участие в новой картине местных ребятишек.

По мнению продюсера, в России детское кино постепенно сошло на нет, чему есть причины. Например, по его словам, в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит, телеканалам невыгодно показывать контент для детей.

Правда, он надеется на изменение ситуации к лучшему, что, по его мнению, должно быть связано с появлением интернет-платформ. Так, этот его проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Что касается сюжета, то это история о трех подростках – воспитанниках Нахимовского училища, которые взялись за поиски клада времен Крымской войны. Разумеется, эти самые поиски сопряжены с опасностями, приключениями, встречами с черными копателями и... мистификацией.

Так, им предстоит встреча с настоящим привидением в образе героя Крымской войны Матроса Кошки. Ну, такой себе поворот...