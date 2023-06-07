Приглашают на праздник города

Музей обороны Севастополя приглашает на праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященный его 240-летию.

На Малаховом кургане в среду, 14 июня, всем желающим покажут познавательно-развлекательную программу, включающую экскурсии, интерактивные площадки, а также концерт лучших творческих коллективов Культурного комплекса «Корабел».

Для самых юных посетителей пройдут увлекательные мастер-классы по изобразительному искусству, изготовлению мягкой игрушки и поделок из дерева и лыка, росписи фигурных пряников, а также можно будет овладеть азами гончарного искусства.

Праздник продлится с 10.00 до 20.00. Вход свободный.