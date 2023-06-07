Обещали подыскать место для изолятора временного содержания не на Фиоленте
Жителей Фиолента обнадежили, для изолятора временного содержания (ИВС) городские власти будут искать другое место.
По крайней мере, таков результат заседания круглого стола, который состоялся 3 июня, с участием и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова и жителей Фиолента.
Как рассказал «Севастопольской газете» председатель ТОС «Союз» Александр Бобков, все жители против строительства на Фиоленте ИВС. Они считают, что в этом месте гораздо лучше было бы построить санаторий или реабилитационный центр для участников СВО.
И вообще, по их мнению, на берегу моря лучше построить что-то более полезное для людей, чем ИВС. Тем более, что рядом с предполагаемой территорий застройки живут семьи детей, а многие садоводческие товарищества как раз теперь меняют садоводческий статус на зону ИЖС. Это означает, что люди здесь получат прописку и будут жить круглый год.
Еще одним фактором против застройки, по словам А.Бобкова, является также близость к Георгиевскому монастырю.
В качестве иных вариантов застройки жители предлагают спорткомплекс, который был бы полезен и им и сотрудникам МВД.
На круглом столе прозвучало, что пока идет СВО, финансовой поддержки строительства ИВС не будет, к тому же проект не прошел экспертизу.
Таким образом, пока решили ограничиться созданием опорного пункта полиции, что так или иначе является для данного района необходимостью.
По словам и.о.заместителя губернатора М.Жукалова, сейчас в городском правительстве рассматривается вопрос о поиске компромиссного решения.
– Полной информации сейчас у нас нет, но надежда, что ИВС у нас все же не построят, появилась, – сказал председатель ТОС.
Напомним, что в 2017 году изолятор временного содержания комплексе с другими сооружениями Министерства внутренних дел РФ собирались строить почти в центре Инкермана. Однако инкерманцы выступили категорически против «тюрьмы посреди жилых домов», в непосредственной близости от образовательных учреждений.
После долгой борьбы в правительстве города от этой идеи отказались.