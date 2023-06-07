Народ не отступит от Учкуевки

Жители Северной стороны выступают категорически против глэмпингов в районе Учкуевки. Люди требуют, чтобы чиновники отказались от попыток создания гламурного палаточного турлагеря, а заложили на земельном участке уникальный дендропарк.

Благоустроить по требованиям законодательства

О планах размещения глэмпингов или современных туристических домиков на территории возле парка «Учкуевка» в конце августа прошлого года сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

«Территория площадки будет благоустроена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства», — заявила тогда начальница управления.

Проектами по размещению в излюбленных и популярных у горожан природных уголках Севастополя занимается подведомственное департаменту природных ресурсов и экологии Севастополя госучреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства».

Так лесной участок площадью 2,1 га, расположенный в Мекензиевском участковом лесничестве, дирекция желает использовать для «осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха и туризма». По словам представителей лесного хозяйства, целью проекта «Просека» в Учкуевке является ни в коем случае не массированная застройка последнего зеленого участка у моря, а его возрождение.

«Создание туристской инфраструктуры, в том числе некапитальных туристических домиков для временного размещения отдыхающих ведётся за счет средств Дирекции, без привлечения бюджетного финансирования города или частных инвестиций. Проект призван решить задачи благоустройства лесного участка, сохранения краснокнижных зеленых насаждений; популяризации экологического туризма; обучения правилам поведения на природе и другие.

Проект освоения лесного участка разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы.

Встреча с общественностью

В конце мая Севприроднадзором был объявлен конкурс на создание «экопарка» с парковкой и мангалами в зеленой зоне возле парка «Учкуевка», а чуть позже была назначена встреча с общественниками Северной стороны, которые в очередной раз высказались против этого коммерческого проекта.

По словам активиста Геннадия Сидорова, глэмпинги, оказывается, собираются возводить по просьбам граждан, проживающих в других районах города. Кроме того, северян поразил непрофессионализм разработчиков. «Эскиз глэмпинга состряпали на «коленке» — три нестационарных торговых объекта, 10 палаток и парковка на 50 машин», — возмущается Г.Сидоров. Он утверждает, что местные жители сами будут решать, что и как обустраивать на их земле.

«Мы же не рассказываем, как и что благоустраивать жителям, к примеру, Ленинского или Гагаринского района», — говорит активист.

Заявления представителей дирекции, что долгие годы сотрудники Севастопольского лесничества обслуживали этот участок: тушили возгорания, собирали мусор за отдыхающими и жителями, остатки травы и веток, принесенных с соседних садовых участков, эксплуатируемых как гостиницы, вызвал у горожан негодование.

«Большая просьба проявлять свою заботу о нас где-нибудь в другом месте, а лучше в другом городе»; «Уважаемые руководители Севприроднадзора, зачем вы вводите население в заблуждение? За последние 15 лет Лесхоз ни разу не проводил уборку на этом участке! Лесхоз обязывал проводить покос травы и уборку сухостоя ближайшие садоводческие товарищества! Не врите!»; «Жители города Севастополя против глэмпингов. Эту землю потом переведут в статус гостиничного комплекса, все прекрасно знают, что творят с землями Севастополя», – эмоционально высказывались относительно проекта жители Северной стороны.

Уникальный дендропарк

Альтернативой глэмпингам, по мнению местных жителей, может стать дендрарий с краснокнижными и некраснокнижными растениями, произрастающими на данной территории. Люди мечтают проводить там экскурсии и школьные уроки биологии, а также просто оздоравливаться и наслаждаться природой.

«Мы поможем с созданием дендрария, ибо их в Крыму раз два и обчелся. Подобные уникальные места у моря для этих целей уже давно профукали и распилили. Яркий пример – парк Победы! Что теперь от изначальных территорий осталось? Прежде чем что-то делать, приведите в порядок вверенную территорию», -заявил после встречи в стенах Севприроднадзора Г.Сидоров и добавил, что «без боя мы не сдадимся».

Депутат за людей

Поддерживать жителей Северной стороны взялся депутат Нахимовского муниципального округа Алексей Гладких еще в сентябре 2022 года, когда к нему обратились избиратели с просьбой оказать содействие в сохранении зеленой зоны в районе Учкуевки.

В то время депутат написал и отправил ряд запросов и обращений в Администрацию Президента РФ, правительство Севастополя, Законодательное Собрание и местное самоуправление Нахимовского муниципалитета, чтобы донести до властьимущих требования горожан. Все надеялись, что чаяния граждан будут услышаны, но мнение людей никто так не услышал.

В связи с этим А.Гладких 3 июня пригласил своих избирателей на встречу в парк «Учкуевка» обсудить дальнейшую судьбу проекта по возведению глэмпингов.

«Сегодня мы должны собираться у входа в парк против этого кошмара», — писали люди в социальных сетях накануне встречи с депутатом, — «Народ не отступит — Северная Zа дендропарк!»

Но на следующий день расстроеные общественники написали, что рано утром на объекте начались строительные работы.

Проект «Просека»

Согласно проектной документации на территории намерены обустроить десять глэмпингов типа Safari Lodge Deluxe, возвести некапитальное административное здание с ресепшеном, фотозоной, складом и комнатой для персонала.

Кроме того, предусмотрено обустройство: пяти зон отдыха с мангалами и беседками; поляны с очагом, имитирующей туристическую стоянку; создание трёх нестационарных торговых объектов для общественного питания, а также парковки на 50 автомобилей. На территории намерены провести озеленение и освещение, установить парковую мебель, а также создать разветвлённую дорожно-тропиночную сеть. На обустройство глэмпинга контрактом предусмотрено 30 календарных дней и 20,5 миллиона рублей финансирования.