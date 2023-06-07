Модно быть Барби и Русалочкой

В этом году летнюю моду диктует киноиндустрия: одеваться девушки будут, как их героини.

Летом ожидается настоящий парад Барби. Покупайте розовые вещи, чтобы выглядеть остромодной. Связано это с ожидаемой премьерой фильма «Барби», голливудская премьера назначена на июль. Еще один фильм «Русалочка» также повлиял на модные тренды: нужно носить платья-сетки и украшать себя ракушками.

Барбикор

Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли. Ожидаемая премьера вдохновила дизайнеров, и они предложили свои варианты летней одежды. Самый главный тренд — наряды в стиле знаменитой куклы. Даже появился новый термин — барбикор.

В моде — обилие ярко-розового, неоновые акценты, кукольные платья и пластиковые бусы. Впрочем, не обязательно одеваться с ног до головы во всё розовое, чтобы выглядеть модницей. Слишком «забарбленные» вещи лучше сочетать с более спокойными. Например, розовую блузку — с синими джинсами. С другой стороны, если есть настроение, то можно и надеть всё-всё розовое, дополнительно купив розовую сумку и розовые босоножки.

Главный элемент в гардеробе Барби — розовое платье-футляр. А также юбки-миди, шорты-бермуды и топы в розовых оттенках — начиная от пастельно-розового и заканчивая яркой фуксией. Главный девиз этого лета: много розового не бывает!

В стиле Русалочки

Если вы не хотите выглядеть, как Барби, есть альтернатива: можно стать Русалочкой! Модный тренд также появился благодаря фильму. Американский музыкальный фильм «Русалочка» вышел на экраны в мае.

Стилисты предложили модницам носить одежду из струящейся ткани, дополнив ее плетеной бахромой или атласной драпировкой. Минимальный набор образа — атласное платье комбинация, платье-сетка и боди сеточного плетения. Ну а самое главное — это море пайеток.

Морские принты актуальны для каждого летнего сезона как для женщин, так и для мужчин. Предстоящее лето не стало исключением, но с некоторыми новыми акцентами. Так, ракушки теперь неотъемлемый элемент модного наряда. Они могут быть либо принтом, либо декоративным элементом. Топы со сборками, напоминающими кораллы и раковины, добавят шарма. Жемчуг и кристаллы — приветствуются. Смело сочетайте белый перламутр и стразы, чтобы создать эффект мерцания ракушек на солнце.

Ажурное вязание и прозрачные платья

Женщинам пригодятся навыки вязания крючком. В моде — вязаные ажурные платья, топы и юбки любых фасонов. Вязанные крючком юбки можно дополнить ажурной либо шифоновой блузой, трикотажной футболкой.

Такую отделку можно использовать для украшения платьев и юбок из других материалов. Любопытно, что вязанные крючком вещи стали настолько популярны, что в продаже появились даже свадебные платья. Причем они попадают в разряд эксклюзивных моделей.

Другой тренд на подиумах, каким, впрочем уже трудно удивить, — модели в прозрачных одежках и минимумом нижнего белья. Но, пожалуй, в городе это будет немного чересчур, а в офисе под кондиционером — еще и холодно.

Мятые вещи и кофты с дырками

Отметим возвращение гранжа — это про отрицание норм, в том числе модных тенденций. Такой стиль подразумевает «мартинсы» (или любые другие грубые ботинки), клетчатые рубашки, драные джинсы и майки-алкоголички. Клетчатые рубашки, кстати, можно даже и не надевать, а повязать вокруг талии вместо юбки, а лучше — сразу несколько.

Кстати, вещи можно не гладить. Это модно. А на прохладную погоду подойдет рваный трикотаж. Например, кардиганы и свитера с дырками. При этом дырки должны выглядеть максимально естественно, как будто они появились от старости.

Ну а мужчинам дизайнеры предлагают примерить на себя яркую одежду с цветочным принтом. Кроме того, предлагается добавить в свои образы необычные фартуки и сумки для садовых инструментов или выбрать, например, летние рубашки, покрытые вышитыми на них цветами с имитацией зеленых лужаек.