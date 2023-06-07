Мидии предлагают использовать для биоконтроля

Загрязнение воды в Севастополе может фиксировать уникальный биосенсорный комплекс «Экобиоконтроль», который оповещает о загрязнениях водной среды.

В качестве основных датчиков в аппарате выступают черноморские мидии: одной створкой их приклеивают к прибору специальным клеем, а вторая остается свободной и воздействует на подвижную пластину с датчиком. Буй с мидиями погружается под воду, откуда сигнал передают на берег в ситуационный центр.

При появлении в воде опасных веществ мидии захлопывают створки и терпеливо ждут, когда снаружи снова станет безопасно. Эти и другие данные фиксируются «Экобиоконтролем».

«Это позволяет в реальном времени получать интегральную токсикологическую характеристику среды, оценивать качество воды, её температуру и высоту волны», — пояснил идею заместитель руководителя Центра экологического приборостроения и экоэнергетики ИПТС Александр Греков.

Как сообщается, всего на прибор приклеивается 16 мидий, хотя функционировать буй может и с десятью, еще шесть нужны на случай гибели моллюсков. Отслуживших мидии ежегодно заменяют на новые.

«Чтобы контролировать всю акваторию Севастополя, нужно установить систему буйковых экостанций из 25 аппаратов. Это акватория вдоль побережья от Качи до бухты Ласпи. Также комплексы могут работать в источниках пресной воды — с данными от пресноводных моллюсков», — продолжил А.Греков.

Он также считает, что систему для мониторинга водной среды можно масштабировать на многие регионы страны с использованием аборигенных видов моллюсков. Это бы позволило выявлять загрязнения на ранних этапах.