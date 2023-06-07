Крышу ремонтируют, а она продолжает течь

В доме №11 на улице Башенной капремонт крыши за последние несколько лет был сделан три раза. Вот только состояние кровли становится только хуже, а во время дождей жильцы вынуждены снова доставать тазики.

Ремонт в квартирах в доме на ул.Башенная, 11 делать практически бесполезно. После очередных дождей обои нужно переклеивать, ламинат — перестилать, а потолки перекрашивать.

«Когда идут дожди нам снова приходится подставлять тазики. Шкафы у меня от сырости раздуты, а одежду я храню теперь на диване. В шкафу сгнил даже мой павлопосадский платок, который там лежал. Ламинат отсырел, за обоями стены все черные от сырости, вокруг окон, на подоконниках — тоже все серо-черное. При этом страдают все квартиры с пятого по первый этаж. В подъезде заливало электрощиток, освещения местами нет», — рассказала жительница дома Елена Кежелис.

Такая ситуация в доме длится уже несколько лет. В конце мая этого года, после очередных ливней, жители дома написали коллективное письмо, которое разослали буквально по всем инстанциям. В том числе, президенту России Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. Из местных чиновников обращения отправились к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и прокурору города Максиму Жуку.

Пятиэтажный дом на Башенной был построен в 1984 году. Проект предусматривал лотковую крышу и технический этаж. Спустя десятки лет крыша дома стала ветшать и во время дождей вода стала попадать в квартиры. В 2016 году жильцы сами сделали на крыше ремонт и, по их словам, до 2019 года никаких проблем больше не было. Они начались после капитального ремонта кровли, выполненного компанией ООО «Ярфинстрой».

«Капремонт был проведен по заказу Фонда содействия капитального ремонта города Севастополя за деньги жильцов и за бюджетные деньги. Ремонт был принят Фондом без замечаний. И теперь, с начала 2019 года, жильцы дома бьют тревогу и обращаются во все инстанции, предоставляя новые видеосъемки водопадов потоков воды с крыши в квартиры жильцов с пятого по первый этажи», – говорится в обращении.

Ответы от чиновников были. В них говорилось, что ремонт крыши сделан качественно. Тем не менее, летом прошлого года севастопольский подрядчик ООО «РиалСтрой» крышу отремонтировал.

«Оказалось, что в итоге отремонтировал за собственный счет. 800 тысяч рублей подрядчику так и не выплатили, хотя ремонт был сделан великолепный. В августе были сильные дожди, а в доме за долгое время было сухо. Однако Фонд содействия капитальному ремонту зачем-то демонтировал кровельные покрытия и гидроизоляцию и мы снова начали «плыть», — говорит Е.Кежелис.

Понять зачем нужно было портить хороший ремонт жильцы не смогли. Многочисленные обращения в инстанции особой ясности не внесли. Представители управляющей компании, по словам севастопольцев, приходят регулярно и ведут себя не слишком дружелюбно, но проблем предпочитают не замечать.

«К нам недавно приходил даже сотрудник Следственного комитета и чиновники департамента городского хозяйства. Но какие меры планируется принять, мы не знаем — нам никто ничего не говорил», — сообщили балаклавцы.

Жители дома на Башенной намерены при необходимости не просто отправить письмо в администрацию президента, но и поехать лично. Вариантов других они не видят: время идет, а крыша течет.

Свои цели они обозначили: добиться замены лотковой крыши на двухскатную, иначе новые капремонты — это просто миллионы рублей, выброшенных на ветер, а еще — выплат материального ущерба.