Командующий Черноморским флотом стал адмиралом

Соответствующий Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2023 № 408 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высшего специального звания и классных чинов» опубликован на официальном портале правовой информации.

Также президентскими указами заместителю командующего Черноморским флотом Валерию Хоруну присвоено звание контр-адмирала, а прокурору города Максиму Жуку присвоен чин государственного советника юстиции 3 класса ( по соотношению классных чинов юстиции и воинских это как генерал-майор, контр-адмирал).

Напомним, что в августе 2022 года вице-адмирала В.Соколова представили присутствующим морякам-черноморцам в качестве командующего Черноморским флотом в ходе церемонии присвоения имени погибшего в СВО капитана 1 ранга Андрея Палия патрульному катеру ВМБ «П-415».