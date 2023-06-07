Карту ЕГКС не отменят, а модернизируют

Севастопольскую электронную систему оплаты проезда в транспорте планируют улучшить путем разработки личного кабинета, привязки банковской карты и телефона, а также выбором различных проездных билетов.

Об этом в эфире программы «Правительственный час» рассказал заместитель губернатора города Павел Иено, отвечая на насущные вопросы из социальных сетей.

В своих многочисленных обращениях севастопольцы просят правительство города оставить систему оплаты проезда в общественном транспорте с помощью карты ЕГКС. Они волнуются, потому что многие пенсионеры по той или иной причине не имеют банковских карт, а дети — пользуются проездными, а не банковскими картами.

Вице-губернатор, назвал разговоры вокруг отмены карты ЕГКС подменой понятий и попытался объяснить горожанам, в чем состоит идея департамента относительно автоматизированной оплаты проезда.

— Никто не говорит об отмене карты ЕГКС как способа оплаты проезда. Мы говорим о том, что в этом году мы сменим оператора. Нынешний оператор ООО «Единая городская карта Севастополя» с созданием персонифицированной карты для льготников, с помощью которого можно было платить проезд в общественном транспорте справились хорошо, — заявил П.Иено.

Далее он объяснил, что инвестиционное соглашение с данным оператором истекает в этом году, поэтому необходимо выбрать нового. Возможно ООО «Единая городская карта Севастополя» останется работать и в дальнейшем. При этом у дептранса появились новые пожелания и требования, которые необходимо ввести в систему оплаты и которые оператор должен будет реализовать.

— Мы ни в кое случае не говорим об отмене ЕГКС. Она останется в том же виде. Лишь добавим еще дополнительно функционала, — пообещал чиновник.

Основная идея состоит в создании на основе существующей системы персонального кабинета пользователя ЕГКС, к которому можно привязать банковскую карту. После чего пассажир сможет производить оплату проезда при тех же самых льготных ставках, которыми пользуются на сегодняшний день владельцы карты ЕГКС.

Оплатить проезд в Севастополе сейчас можно двумя способами: наличными, банковской картой и картой ЕГКС. Картой ЕГКС платить дешевле на 30%, а оплата банковской картой приравнивается к оплате наличными.

У всех льготников персональные данные находятся на носителе в виде ЕГКС.

В департаменте транспорта предлагают сделать так, чтобы оплата банковской картой работала наравне с картой ЕГКС и они действовали параллельно. При этом сама система автоматически будет определять льготную категорию граждан и при оплате банковской картой брать с пассажира по льготному тарифу. Кроме этого планируется разработать возможность оплаты за проезд через NFC, аналогичной ApplePay, и платить телефоном.

— Мы планируем модернизировать существующую систему и позволить людям сделать выбор: или они пользуются ЕГКС, как сейчас, или они пользуются банковской картой, или личным кабинетом, — сообщил П.Иено.