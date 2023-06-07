Хотели, как лучше

На проблемы, возникшие после проведения улучшающих жизнь горожан работ, глава города Михаил Развожаев на аппаратном совещании 5 июня обратил внимание своего заместителя Евгения Горлова.

Жалобы поступили из Центра управления регионом. Первая касается состояния потолка квартиры на Большой Морской, 15. По этому адресу Фонд содействия капитальному ремонту проводил кровельные работы, в результате чего в одной из квартир пошла трещина на потолке.

Глава города приказал срочно разобраться и немедленно принять меры, чтобы там ничего не случилось...

На это Е.Горлов заверил, что подрядная организация выполнит полностью все мероприятия, но есть сложность, поскольку дом — объект культурного наследия и там есть проблемы.

Еще одна проблема обозначилась на улице Гоголя, 42а. Там демонтировали металлические гаражи, в результате чего обнажилась подпорная стенка. Она оказалась в угрожающем аварийном состоянии.

В этом случае глава города поручил принять временные меры по укреплению стены. До тех пор, пока стена будет запланирована к ремонту.