Чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу делятся опытом

В севастопольской спортивной школе №6 неделю будут проходить мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу. Проводят их заслуженный тренер России Михаил Баранов и чемпионы мира москвичи Алексей Кондрашин и Дарина Козлова.

На мастер-классы были приглашены севастопольские спортсмены. Также, узнав про мероприятие, приехали танцоры их Ростова-на Дону и Симферополя.

«В Ростове-на-Дону акробатический рок-н-ролл пока не слишком развит, но мы эту ситуацию планируем изменить. На данный момент у нас всего четыре пары на весь Ростов. В Севастополь я привез кандидатов в мастера спорта, очень важно, чтобы они поучились у Михаила Баранова — это очень известный человек в нашем виде спорта. Он человек очень занятый и к нам пока не приезжает», — рассказал ростовский тренер Роман Петросян.

Один из основоположников акробатического рок-н-ролла в Санкт-Петербурге, президент «Спортивной федерации акробатического рок-н-ролла Ленинградской области» М.Баранов планирует научить спортсменов самым сложным акробатическим элементам. На мастер-классе он начал с отработки необходимых навыков, в том числе, спортсмены многократно повторили полтора сальто и двойное сальто.

Сейчас Москва и Петербург — это главные центры в стране по акробатическому рок-н-роллу. Но уже появляются и чемпионы в других городах. Севастопольские спортсмены также претендуют на победу в ближайшее время.

«Наши ребята входят в полуфиналы и финалы чемпионатов России. На данный момент у нас в городе 12 мастеров спорта по акробатическому рок-н-роллу. Это спортсмены от 14 до 28 лет. Планы у нас самые серьезные», — рассказал тренер, вице-президент Севастопольской федерации по акробатическому рок-н-роллу Игорь Будняк.

По словам тренера, севастопольские мастера спорта за эту неделю намерены максимально перенять опыт своих знаменитых коллег. Занятия проходят с небольшими группами, поэтому прибывшим в Севастополь чемпионам удается находить к каждому спортсмену индивидуальный подход.