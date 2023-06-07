Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов получил условный срок

Два экс-чиновника Республики Крым получили условные сроки и штрафы за хищение в особо крупных размерах.

Бывший вице-премьер Евгений Кабанов, экс-министр строительства Михаил Храмов и гендиректор одной из строительных компаний-подрядчиков ФЦП Роман Журавлев признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Им назначено условное наказание со штрафами, сообщила пресс- служба Центрального районного суда Симферополя.

«Кабанова Евгения Константиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Назначить наказание — четыре года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Считать назначенное основное наказание в виде четыре лет лишения свободы условным. Установить испытательный срок в два года», — сказано в сообщении.

М.Храмов, в соответствии с решением суда, также признан виновным в преступлении по аналогичной статье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года и штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Генеральный директор компании-подрядчика по Федеральной целевой программе развития Крыма Р.Журавлев также признан виновным по статье об особо крупном мошенничестве. Он получил условный срок в три года и штраф в размере 150 тысяч рублей.

Экс-чиновники Е.Кабанов и М.Храмов были задержаны в сентябре 2021 года в рамках расследования по уголовному делу о хищении 57,5 млн бюджетных средств при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла. Стройка велась во время засухи 2020 года.

Выходец из Севастополя Е.Кабанов до назначения на государственные должности в Республике Крым был одним из крупнейших застройщиков на полуострове. Вице-премьером Крыма, курирующим многомиллиардную ФЦП, его назначили в 2018 году. Он уволился с должности по собственному желанию в сентябре 2021 года.

Ивановский водовод длиной 3,7 км подает из пяти артезианских скважин в Сакском районе в систему водообеспечения Симферополя 25 тысяч кубометров воды в сутки. Водовод торжественно открыли в июне 2020 года.