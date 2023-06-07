Арку Пальмиры будут реставрировать в основном российские специалисты

Группа реставраторов Триумфальной арки в сирийской Пальмире будет состоять в основном из российских специалистов при участии жителей города Тадмор, на окраине которого находится античный памятник.

«Мы уже планируем реставрационные работы. В части финансирования можно сказать, что основные средства будут российскими, но, как мы договорились в Дамаске, отдельные виды работ профинансирует сирийская сторона. Основной состав специалистов также будет российским, но, конечно, в работе примут участие жители современного города Тадмор, на окраине которого находится Пальмира», — цитирует ТАСС руководителя проекта реставрации, директора Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

Российский проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры в мае был утвержден сирийской стороной на международной конференции в Пальмире и Дамаске после его одобрения в России на заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института. Для финального согласования проект направлен в ЮНЕСКО.

Как ожидается, работы по реставрации Триумфальной арки начнутся в августе-сентябре. Они продлятся около трех лет.

Античный памятник

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.