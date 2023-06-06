Обязательную аттестацию экскурсоводов отсрочили на год

Сроки обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников перенесены на июль 2024 года.

Соответствующие поправки к отраслевому законодательству в двух чтениях приняла Госдума России. Продление касается срока введения обязательной аттестации для перечисленных категорий специалистов на 1 июля 2024 года. В прежней редакции сроком получения обязательной аттестации значилось 1 июля 2023 года.

Как утверждается, такие изменения окажут поддержку бизнес-сообществу и снизят в административную нагрузку на специалистов в востребованный туристами летний сезон.

Как пояснила «Севастопольской газете» начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, аттестация в Севастополе идет полным ходом с 1 сентября 2022 года, и теперь она просто продлена.

Изменения означают, что с 1 июля 2024 года будут применяться все нормы, которые касаются надзорных функций, в частности о невозможности работать экскурсоводам без пройденной аттестации.

Фактически, дан еще один год, чтобы все успели пройти эту самую аттестацию.

В любом случае, аттестация является обязательной для всех, включая гидов-проводников, из-за которых, собственно, и перенесен срок.

Дело в том, что гидов-проводников достаточно сложная процедура обучения, включающая требования по безопасности и категорированию. Вследствие того, что они стоят в одном законе с экскурсоводами и гидами-переводчиками, продление сроков распространяется на всех.

По данным Ассоциации гидов и экскурсоводов, в Севастополе и Республике Крым работает порядка 600 экскурсоводов. На сегодня обязательную аттестацию прошли, получили удостоверения, бейджи и сертификаты примерно 100 экскурсоводов.

По словам Л.Остапенко, это очень хороший показатель.

– Мы — в тройке лидеров по России по количеству пройденных аттестаций. Севастополь раньше всех начал работу, 1 сентября 2022 года была сформирована аттестационная комиссия и уже в октябре мы принимали первые экзамены. Для сравнения, в Московской области в нынешнем июне был принят первый экзамен, – сообщила Л.Остапенко.