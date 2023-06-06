Междугородних рейсов летом стало больше
На летний период увеличили количество междугороднего пассажирского транспорта. Об этом 5 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
Пустили дополнительные поезда
Он напомнил, что сейчас на постоянной основе выполняются пассажирские перевозки дальнего следования по маршрутам Севастополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.
С начала мая 2023 года начали курсировать дополнительные поезда сообщением Севастополь – Мурманск, Челябинск – Севастополь, Уфа – Севастополь. Также в составе поезда Мурманск – Севастополь курсирует группа беспересадочных вагонов Архангельск – Севастополь.
Вокзальная инфраструктура Крымской железной дороги работает в штатном режиме, готова к приему пассажиропотока в летний период.
Повысили составность электричек
Перевозка населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения осуществляет Южная пригородная пассажирская компания, с 1 июня составность электропоездов увеличена до 6 вагонов (624 посадочных места).
Повышенный спрос на Сочи
Автобусные пассажирские перевозки осуществляются между республикой Крым и Севастополем, а также между Севастополем и материковой частью РФ.
С городского автовокзала ежедневно выполняется от 10 до 15 межрегиональных рейсов в направлении Краснодара, Волгограда, Пятигорска, Астрахани, Новороссийска, Грозного, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Махачкалы и Москвы.
По состоянию на начало июня сохраняется повышенный спрос на направление Сочи, для удобства пассажиров половина из рейсов продлены до аэропорта «Адлер».
В столицы — на автобусе
На ежедневной основе по направлению Севастополь – Москва курсируют два автобусных рейса общей вместимостью 90 человек. При необходимости будут запущены дополнительные рейсы по этому маршруту.
Так, в первой половине июня будут запущены дополнительные рейсы по этому маршруту, также планируются к запуску сезонные маршруты Севастополь – Липецк и Севастополь – Санкт-Петербург.