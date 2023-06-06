Косить траву обещают все лето

Траву косят с апреля и обещают косить все лето. Такая информация прозвучала 5 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Николая Битосова, кошением травы занимаются ГБУ «Парки и скверы», а также внутригородские муниципальные образования.

Общая площадь территорий, требующих покоса, составляет 477 га, за ГБУ «Парки и скверы» закреплено 387 га.

– На сейчас сделано 16 покосов, – неуверенно доложил Н.Битосов, на что губернатор Михаил Развожаев потребовал его назвать площадь скошенного в процентах. Оказалось, что 15 га из общего количества.

На вопрос, когда будет скошено остальное, и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов пояснил, что один раз траву уже скосили по всей территории, сейчас идет повторный покос после дождей.

– Уже два раза вышли по территориям Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов. Муниципальные округа уже тоже докашивают. Остались только сельские округа, – уточнил он. Следующим этапом станет кошение травы в центральной части города.

– В каких-то районах покос сделали уже по три раза, в каких-то – только один. Работа будет продолжаться все лето. В сельских округах также сейчас приступают к покосу. Безусловно, важен результат, поэтому контроль должен быть общий – осуществляться департаментом городского хозяйства. Департаменту городского хозяйства поручаю разбить территорию на участки и лично контролировать, обходить территории, даже если они закреплены за муниципалитетами», – поручил М.Развожаев.

Одновременно он распорядился активизировать работу по борьбе с амброзией и с американской белой бабочкой, чтобы ни того, ни другого в этом году не было.

– Будет где-нибудь какая-нибудь вспышка, накажу! – пригрозил глава города.