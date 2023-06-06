Кондиционеры в общественном транспорте проверили

О готовности климатического оборудования в общественном транспорте к летнему сезону 5 июня на аппаратном совещании доложил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, исправность кондиционеров проверили, остались точечные неисправности, которые обещали также устранить.

– Большая часть транспортных средств, задействованных в перевозках по маршрутам регулярных перевозок, оснащена системами кондиционирования.

На сегодня по всему подвижному составу завершены работы по профилактике систем кондиционирования, троллейбусы и автобусы государственных предприятий уже работают с исправным климатическим оборудованием, – сообщил С.Таматаев.

В настоящее время в пассажирских перевозках в городе задействованы 505 автобусов, 60 троллейбусов, 6 катеров, по 81 автобусному и 16 троллейбусных и четырем катерным маршрутам.

Общественный транспорт переведен на летнее расписание с 1 мая, что предполагает увеличение количества транспортных средств на линиях, а также продление режима работы до позднего вечера.