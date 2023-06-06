К 240-летию Севастополя ставят «Севастопольский вальс»
В Севастопольском драмтеатре им.А.В.Луначарского к 240-летию Севастополя ставят спектакль «Севастопольский вальс».
Да, да, речь идет о легендарной оперетте на музыку Костантина Листова по пьесе Елены Гальпериной и Юлия Анненкова. Этой героико-романтической музыкальной истории уже больше шестидесяти лет, но содержание пьесы созвучно сегодняшнему времени.
«Севастопольский вальс», как и прежде, остается культурным символом города, спектакль наполнен эмоциями, сочетающими лирику и трагизм.
«Севастопольский вальс» – это история о другом времени, но многое, что звучит там сегодня, побудит зрителей провести параллели между прошлым и настоящим.
Ставит «Севастопольский вальс» главный режиссер театра Григориий Лифанов, художник — постановщик и художник по костюмам – Наталья Лось.
В роли Аверина – артисты театра Илья Спинов и Евгений Чернорай, Любаша – Элина Фатеева. В спектакле также заняты Татьяна Сытова, Виктория Ершова-Феоктистова, Александр Аккуратов, Евгений Овсянников, Анатолий Бобер, Сергей Санаев, Ирина Демидкина... Впрочем, в спектакле занята почти вся труппа театра.
Премьерные показы состоятся 15 и 16 июня, начало в 18.30.