Деньги за макулатуру тратят на нужды бойцов

Волонтеры движения «ZащитникамV2022» собирают ветошь и макулатуру. Деньги, вырученные от сдачи вторсырья, идут на закупку репелентов, палаток и аккумуляторов для участников СВО.

«На данный момент мы собрали тонну ветоши и где-то 200-300 килограммов макулатуры. На эти деньги купили две палатки и аккумулятор на КамАЗ. Конечно, с пунктами вторсырья у нас есть личные договоренности и его у нас принимают по более высоким расценкам. К сожалению, своего склада у нас нет и когда и куда везти собранные вещи приходится решать каждый раз по-разному», — рассказала организатор волонтерского движения Любовь Шмиголь.

Неравнодушные севастопольцы практически каждый день привозят макулатуру и ветошь мешками и пакетами. Но любая старая одежда не подойдет: на переработку можно сдать только вещи из хлопка, в том числе, джинсы. Не принимают картон. Кстати, деньги за вторсырье периодически распределяются по подразделениям. Например, в конце прошлой недели из полученных 10 тысяч рублей, две тысячи отдали на плетение маскировочных сетей.

Все желающие помочь могут присоединиться к движению в Телеграм-канале. Также приносить вещи можно по адресу ПОР, 43 В или позвонить по телефону +7(978) 739-06-63 (Любовь Шмиголь).

А вот в недавно открывшемся подразделении по плетению сетей в Инкермане, с помещением проблем нет. Волонтеры приглашают приходить к ним всех желающих помочь. Адрес пункта: ул.Менжинского, 25 А (вход справа от участка полиции).

«Мы ждем вас с 9 до 18.00 каждый день. Можно приносить: посылки и нужности бойцам, ветошь и макулатуру, письма, поделки, вкусняшки, продукты, крупы», — сообщили волонтеры из Инкермана.

Вообще список для помощи участникам СВО длинный и постоянно пополняется. Сейчас, например, на передовую нужны средства от комаров и клещей, для отпугивания змей, мази от укусов насекомых. А также огромное количество влажных салфеток, летних футболок и носков.

Полный список также можно посмотреть в Телеграм-канале группы «ZащитникамV2022».