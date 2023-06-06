Что известно о прорыве на Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новокаховском городском округе в связи с разрушениями на Каховской ГЭС 6 июня.

Основные подробности ситуации в подборке ТАСС.

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 метров.

В зоне подтопления на данный момент оказались 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80.

Жителей около 300 домов на берегу Днепра уже эвакуируют. Значительная часть инфраструктурных объектов в Новой Каховке уже затоплена.

Что случилось

Около двух часов ночи Каховская ГЭС подверглась многочисленным ударам со стороны ВСУ, что привело к разрушению задвижек. В результате вода из водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Разрушились 14 из 28 пролетов ГЭС, их обрушение продолжается.

Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку.

Надводные сооружения станции разрушены. Вниз по течению Днепра поступает вода.

Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг более чем 10 метров, а ниже Каховской ГЭС он составляет от двух до четырех метров.

Вода в Днепре опустится до обычного уровня в течение 72 часов, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Подтопления населенных пунктов

В зону подтопления попадают 14 населенных пунктов с 22 тыс. жителей, в том числе Днепряне, Корсунка и Забарино. Дачные поселки, а также Цюрупинск с Голой Пристанью затапливает. Там нет света и воды, а жители уехали сами.

Значительная часть инфраструктурных объектов в Новой Каховке уже затоплена, а также канализационные станции и некоторые дома. Прибрежная часть города отключена от электроэнергии в целях безопасности.

Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке.

Власти Херсонской области призвали быть готовыми к эвакуации жителей прибрежных населенных пунктов в случае ухудшения ситуации. Все мероприятия на случай такой необходимости проводятся.

Жителей около 300 домов, расположенных на берегу Днепра, уже эвакуируют. Также началась эвакуация в ряде населенных пунктов Новокаховского городского округа.

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.

Последствия

По словам В.Леонтьева, самый страшный вероятный исход в связи с разрушениями миновал. Но масштабы разрушения Каховской ГЭС очень серьезные, работы по восстановлению будут сродни строительству станции заново.

Водохранилища Крыма имеют достаточный объем воды для нужд полуострова, происшествие на Каховской ГЭС не повлияет на снабжение региона, сообщили ТАСС в экстренных службах. Угрозы подтопления в Крыму нет, запасов воды в регионе достаточно, подтвердил губернатор Сергей Аксенов. Однако, по его словам, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Ситуация также не повлияет на водоснабжение Севастополя, который использует собственное водохранилище, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отремонтировать ГЭС, предположительно, невозможно, сообщил мэр Новой Каховки. Спрогнозировать, будет ли ГЭС разрушаться дальше, пока также не представляется возможным.

Происшествие не повлияет на ситуацию с орошением в Херсонской области, потому что из-за обстрелов ВСУ поливной сезон сорван, сообщил ТАСС глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, сообщил Леонтьев.

Ситуация с Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ следят за ситуацией на Каховской ГЭС. По их данным, прямых рисков ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа также сообщил, что риски для ЗАЭС минимальны, оснований для волнений нет. Как уточнил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, подобные катастрофы прогнозировались при проектировании и строительстве ЗАЭС.

Отсутствие угроз для ЗАЭС подтвердил директор станции Юрий Черничук.

Реакция властей

Все руководство муниципального округа находится на рабочих местах.

По словам В.Леонтьева, удары по Каховской ГЭС — «это серьезнейший террористический акт», последствия которого еще будут изучены.

Оперативный штаб по ситуации на ГЭС возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации на Каховской ГЭС. Также Зеленский попытался возложить ответственность за разрушения на «российских террористов».

Украинская компания «Укргидроэнерго» утверждает, что разрушение ГЭС произошло в результате подрыва изнутри.