Более трех тонн напитка «Мистер сидр» выявили в Севастополе

Напиток «Мистер сидр» самарского производителя «Анди», выявленный в Севастополе, изымается для передачи на досудебное хранение.

Более 20 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. По предварительным данным, причиной ЧП стали напитки «Мистер сидр», произведенные в Самаре.

«Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по г. Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО «Анди». Объем выявленной продукции составил более трех тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение», — цитирует ТАСС сообщение Росалкогольрегулирования.

Мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются. Оборот продукции компании «Анди» ранее был заблокирован в системе ЕГАИС на всей территории России, уточнили в ведомстве.

Росалкогольрегулирование неоднократно указывало на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не проводится, что создает риски использования при производстве метилового спирта.

Расследование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей города Димитровграда спиртосодержащей жидкостью задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области.

По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей. В период с 3 по 4 июня 2023 года жители города Димитровграда были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом, несколько человек погибли, количество пострадавших устанавливается. Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли пивной напиток — сидр. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

В рамках расследования проверяется информация о большем количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости, в том числе в Удмуртии.