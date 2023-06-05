Выбранные общественные территории для благоустройства назовут 8 июня

Голосование по выбору десяти территорий для создания комфортной городской среды завершилось 30 мая, а территории-победители назовут 8 июня. Об этом 5 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, за свои территории в этом году проголосовали более, чем вдвое больше севастопольцев, 19 тыс в прошлом году и более 45 тыс в нынешнем.

Лидеров по муниципалитетам Е.Горлов назвал уже теперь: в Ленинском районе — сквер у Центрального рынка и пешеходная артерия на ул.Одесской, 3, в Гагаринском — на пр.Октябрьской Революции, 26-32, в Нахимовском — зеленая зона между домами №39 и 31а на пр.Победы, в Балаклавском — сквер в районе дома №52 на ул.Крестовского.

Что касается сельских территорий, то там наибольшие шансы на благоустройство имеют: в поселке Кача — территория в районе дома №10 на улице Авиаторов, в Инкермане главным соискателем оказалась территория в районе дома №7в по улице Шевкопляса, в Орлиновском МО лидер благоустроительной гонки — сквер вокруг пруда «Зеленуха». В Верхнесадовском МО все шансы на успех имеет зеленая зона в районе дома №2 по улице Юбилейной (с.Фронтовое), в Андреевском — территория в районе улицы Майская, 62 (с.Андреевка), в Терновском — территория в с.Родное (улица Центральная, между домами №31 и 35).

Губернатор Михаил Развожаев предложил в будущем подумать, как сбалансировать конкуренцию на сельских территориях, чтобы борьба была равной между отдельными населенными пунктами с разным количеством населения.