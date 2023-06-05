Воду, соки, БАДы и медицинские изделия будут маркировать

Обязательная цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, БАДов и антисептиков начнется в России с 1 сентября текущего года.

Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Принято решение начать с 1 сентября маркировку сразу шести новых товарных групп. Все технологии в новых категориях были многократно протестированы в ходе экспериментов или в ходе работы с другими товарными группами. В частности, соки и сладкие напитки производятся в тех же видах упаковки, что и вода, пиво, молоко, где маркировка уже действует. Оборудования и необходимых расходных материалов на рынке также достаточно на все товарные группы.

Наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАДов, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, безалкогольных напитков — с 1 декабря.

Оперативное внедрение маркировки позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата, защитит граждан России от опасной продукции.

По данным оператора цифровой маркировки «Честный знак», оборудования на рынке достаточно, на стоимость товаров обязательная маркировка не повлияет.