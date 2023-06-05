Усыплять ли бродячих собак, спросят на референдуме

В конце мая на комитете по городскому хозяйству Законодательного собрания была рассмотрена инициатива депутатов Государственной Думы «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном отношении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обращения с животными без владельцев».

— В чем тут суть. Будет принят федеральный закон о том, чтобы на региональном уровне определять положение по поводу эвтаназии животных. Каждый регион будет самостоятельно принимать решение: усыплять животных или нет. Депутаты Государственной Думы предложили вариант, чтобы не было претензий к местным депутатам, такие вопросы решать либо на референдуме либо путем опроса граждан. Если севастопольцы скажут, что необходимо усыплять безнадзорных животных и у которых есть признаки бешенства, тогда мы на региональном уровне примем закон или постановление... Это продуманное решение, чтобы в результате в глазах людей депутаты не казались живодерами. Это будет коллегиальное решение вместе с людьми. Как люди скажут, так и будет, — разъяснил председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

Члены комитета законодательную инициативу поддержали единогласно.

В течение многих лет правительство города и лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев обещали построить в городе приют для бездомных животных, но дальше обещаний, дело не сдвинулось. Борьба со стаями бродячих собак городскими властями почти не ведется.