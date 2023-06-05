Продали гальки на три миллиона рублей, а причинили ущерба природе на 81 миллион

Вынесен приговор в отношении жителей Севастополя, осуществлявших в 2019 году незаконную добычу полезных ископаемых в Языковой балке, , сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых на земельном участке на Качинское шоссе, 44-А, и прилегающих к нему землях. Они признаны виновными в незаконном предпринимательстве (осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

Установлено, что осужденные через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. С использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке, осуществлялись земляные работы под видом выполнения противооползневых мероприятий. Путем поэтапного снятия слоев грунта из недр было добыто более 54 тысяч тонн гальки — общераспространенное полезное ископаемое, которую реализовывали по заниженной стоимости иным юридическим лицам. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более 3 млн рублей, а городу Севастополю причинили ущерб в 81 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Расследование проведено следственными управлением УМВД России по Севастополю. В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.

Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск правительства Севастополя о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного преступлением, в размере почти 81 млн рублей.