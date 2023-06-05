Паром «Адмирал Истомин» поручено запустить 8 июня

Возвратить паром «Адмирал Истомин» на линию приказано в ближайший четверг, а по ремонту «Адмирала Лазарева» отчитаться на ближайшем заседании городского правительства.

Такое поручение дал 5 июня на аппаратном совещании губернатор Севастополя директору департамента транспорта Станиславу Таматаеву.

Напомним, что 1 июня, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания и.о.заместителя губернатора Павел Иено пообещал, что «Адмирал Истомин» вернется в строй «сегодня, или завтра ... в ближайшие дни», чего на самом деле не произошло.

— 2 и 3 июня паром проходил ходовые испытания, но регистр зафиксировал ряд замечаний, влияющие на безопасность мореплавания, которые надо будет устранить. Теперь выход парома планируется до конца недели. Сейчас работают над устранением замечаний в топливной системе, которые дал регистр в субботу. Там дизель-генератор, мы его сейчас демонтируем, отвезем на стенд, устраним недостаток, вернем обратно и смонтируем. Планируем в течение трех-четырех дней, — доложил С.Таматаев.

Он также сказал, что второй паром «Адмирал Лазарев» после аварийного случая находится в доковом ремонте. У него повреждены лопасти винта, но полностью объем работ определят на совещании с представителями регистра, которое состоится на заводе «Персей». Выход парома предполагается к 15 июня.

Такой ответ явно не устроил губернатора Михаила Развожаева, который возмутился, что авария произошла давно, а обсуждать с регистром, что именно ремонтировать, собираются только сегодня.

— Объем работ известен, единственное, чтобы получить разрешительные документы, связанные с обеспечением безопасности мореплавания, нужно выполнить определенные работы, — попытался объяснить С.Таматаев.

— Даю вам два дня, чтобы закончить с регистром. Чтобы в четверг паром вышел на линию. По второму на правительстве доложите, когда вы собираетесь его запустить, — завершил обсуждение глава города.