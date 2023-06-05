Отчитались о почти полной готовности пляжей

Севастопольские пляжи готовы к началу купального сезона больше, чем на 90%, сообщил 5 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

Он рассказал, что лично объехал все 24 пляжные территории и убедился в их почти полной готовности. Осталось разве что получить положительные заключения о состоянии морской воды от Роспотребнадзора и оформить допуски. Сейчас температурный режим позволяет сделать соответствующие анализы, а 30% пляжей такое разрешение уже получили.

По информации и.о.замгубернатора, 122 спасателя прошли обучение, приобретено оборудование для спасения на воде, сейчас идет благоустройство в рамках грантовой поддержки.

Так, на 24 пляжах установят 17 детских площадок и восемь кинотеатров.

Его сообщение о нынешней активной фазе процесса было прервано замечанием губернатора Михаила Развожаева, что активная фаза должна была давно закончится. На пляжах уже должно быть чисто, а вся инфраструктура готова. Тем более, что фактически сезон открыт, а нареканий от граждан уже теперь много.

Он поручил сосредоточится на том, чтобы дожать операторов в части исполнения взятых ими обязательств, а не сделанные к сезону плановые работы теперь уже начинать не стоит.

На вопрос о реализации грантов, полученных на благоустройство пляжей, заместитель губернатора Мария Литовко отчиталась, что основные гранты уже реализованы. За исключение балаклавского Золотого пляжа, где отсутствует доступность в связи с закрытием навигации. Там по объективным причинам начались позже установленного срока.