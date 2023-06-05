Никак не могут подсчитать голоса за благоустройство

Голосование за общественные территории для благоустройства завершилось 31 мая, но победителей никак не объявят.

С 15 апреля по 31 мая севастопольцы голосовали за общественные городские пространства, подлежащие благоустройству в 2024 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожанам предлагались 33 общественных пространства в каждом из муниципалитетов. Всего должны были выбрать 10 территорий-победителей.

По последним данным, которые можно увидеть на сайте проекта в лидерах оказались следующие территории:

— в Андреевском муниципальном округе — общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома 24 по ул.Ветвистая, п.Солнечный — 358 голосов;

— в Балаклавском МО — парк 50-летия Октября в селе Хмельницкое — 1391 голосов;

— в Верхнесадовском МО — зеленая зона в районе дома №2 по ул. Юбилейная, с.Фронтовое — 1514 голосов;

— в Гагаринском МО — зеленая зона между домами номер 26 и 32 по проспекту Октябрьской революции — 3815 голосов;

— в Ленинском МО — сквер у центрального рынка на ул.Одесская — 2766 голосов;

— в Нахимовском МО — сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в поселке Любимовка, квартал Совхоз имени Софьи Перовской — 3057 голосов;

— в Качинском МО — территория в районе дома культуры в с.Вишневое — 1157 голосов;

— в Орлиновском МО — сквер вокруг пруда «Зеленуха», ул. Ивана Пахомова, 1, с.Орлиное — 502 голоса;

— в Терновском МО — территория в с.Родное, ул.Центральная, между домами 31 и 35 — 182 голоса;

— город Инкерман — территория в районе дома №7 на ул. Шевкопляса (г.Инкерман) — 489 голосов.