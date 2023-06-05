Не смог проскочить переезд перед поездом

В полдень понедельника, 5 июня, 48-летний водитель грузового автомобиля «Исузу» на дороге в Юхарину балку при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда. От полученного удара грузовой автомобиль получил механические повреждения и выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.

Водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.10 КоАП РФ (выезд на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч.1.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление ТС с неоформленной в установленном порядке диагностической картой, подтверждающей допуск ТС к участию в дорожном движении).

Госавтоинспекция Севастополя напоминает о запрете выезда на железнодорожный переезд в следующий случаях:

1. При закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора).

2. При запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума).

3. При запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками).

4. Если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того запрещается:

— объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

— самовольно открывать шлагбаум;

— провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;

— без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волуш.

За пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, на запрещающий сигнал светофора, при закрытом или закрывающемся шлагбауме, остановку или стоянку на ж/д переезде предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.