К Дню города хотят запустить брендированный общественный транспорт

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя запланировал интересную акцию — выход на линию в день 240-летия города троллейбуса и автобуса в новой раскраске.

Как сообщил 5 июня на аппаратном совещании в правительстве города руководитель гортранса Станислав Таматаев, планируется, что водители в таких транспортных средствах будут одеты в парадную форму с утвержденным транспортным логотипом города Севастополя. Такие транспортные средства будут работать на линии все лето.

Выслушав такую информацию, глава города Михаил Развожаев заметил, что знает об этой концепции транспортников, но предлагает все-таки обсудить ее на очередном заседании правительства, прежде, чем запускать в работу.