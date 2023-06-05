Кадеты и школьники соревнуются в управлении морскими роботами

В филиале Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) проходят соревнования по управлению подводной робототехникой. В конкурсе участвуют восемь команд — из Севастополя, Крыма и Карелии.

«Главная цель конкурса-фестиваля МастерROV-2023 — популяризация подводной робототехники. Подводные роботы — это наше будущее», — заявил методист ВМУ, капитан III ранга Иван Красовский.

По словам организаторов мероприятия, изначально на участие в конкурсе было заявлено большее количество команд. Приехать в Севастополь, в том числе, планировали школьники и кадеты из Мурманска и Краснодара. Но «внешние обстоятельства» внесли свои коррективы.

Подобные мероприятия в Севастополе уже проходили, но впервые — на территории военно-морского училища. И к организации фестиваля здесь подошли по-военному серьезно, распланировав программу на четыре дня. А перед началом проведения основного этапа соревнований состоялось возложение цветов на Аллее Героев в парке Победы. Погибших в СВО военнослужащих почтили минутой молчания.

После торжественной части и официальных речей команды показали свои видеовизитки. И только после этого в бассейне начался первый этап конкурса.

Участники от 12 до 16 лет демонстрировали навыки освоения подводной робототехникой на дистанционно управляемом аппарате MUR middle ROV. Этот подводный аппарат российской сборки предназначен для образовательных целей.

«Робот оборудован видеокамерой, а мы наблюдаем за происходящим на мониторе. Он простой в управлении и применяется нами для обучения. Он может двигаться вперед и поворачиваться, но не может перемещаться по диагонали. Конечно, как и к любой технике, к нему нужно приноровиться», — рассказал педагог дополнительного образования ВМУ Александр Музыкантов.

Первое задание — задача по разминированию —Подводный аппарат должен осторожно подобраться к мине и обезвредить ее. Затем командам в составе из трех человек предстоит «заменить аварийный участок трубопровода» и собрать мусор. Здесь все просто: найденные отходы складываются в ведро, которое затем поднимается наверх.

«Есть более простые задания. Например, исследовать морские сокровища. Робот подплывает к ним, записывает на камеру то, что видит. Информация выводится на экран», — сообщил А.Музыкантов.

Команды по очереди должны выполнить по пять обязательных заданий. На каждое отводится по 10 минут. Шестое — со «звездочкой», в случае успешного прохождения всех остальных. И это уже претензия на победу. На нее как раз и рассчитывают нахимовцы. В своем училище они посещают кружки по подводной робототехнике и управлять, по крайней мере, самыми простыми роботами давно умеют. Для обучения в ВМУ, кроме двух MUR middle ROV, есть еще и более мощный аппарат Chasing M2, который дополнительно оснащен фонарями и роботизированной рукой.

Впрочем, у представителей ВМУ есть серьезный соперник — команда Малой академии наук (МАН).

«В сентябре прошлого года после открытия центра для одаренных детей «Альтаир» в МАН было закуплено пять автоматических подводных аппаратов и пять наборов по сборке телеуправляемых необитаемых аппаратов. Ребята проходят обучение на симуляторе и сами пишут программы для внесения каких-либо изменений в работу аппаратов», — сообщил педагог МАН Юрий Балашов.

По его словам, школьники проявляют большой интерес к робототехнике. Обучение по этой программе в МАН началось еще четыре года назад.

Накануне соревнований мастер-класс в ВМУ провели и для команды из Петрозаводска. Так что борьба предстоит напряженная, а победителя объявят в среду, 7 июня.