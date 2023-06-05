Илья Орёл — лучший пилот беспилотника

В севастопольском чрезвычайном ведомстве прошли соревнования в рамках смотра-конкурса на звание «Лучший внешний пилот МЧС России». Свое мастерство продемонстрировали сотрудники группы робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.

Все специалисты, в чьем ведении работа с беспилотными авиационными системами, показали высокие результаты, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

На первом этапе участники ответили на вопросы теоретического блока, на втором — оценивались практические навыки. Площадку для состязания оборудовали в районе села Черноречье. Здесь конкурсантам предстояло совершать маневры, обходя препятствия и выполняя фигуры пилотажа различной сложности. Баллы начислялись за скорость движения и правильность выполнения элементов. Отдельно учитывались профессиональные достижения и опыт работы каждого.

Квадрокоптеры, стоящие на вооружении МЧС России, помогают оценивать обстановку на месте крупных пожаров, природных бедствий и других происшествий. Благодаря встроенным тепловизорам такие системы успешно применяются при поисках пропавших людей в горно-лесной местности и для патрулирования в зонах риска возникновения лесных пожаров. В Севастополе беспилотные летательные аппараты также задействованы для мониторинга территорий в ходе операций по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

По итогам прохождения всех конкурсных этапов победу одержал капитан внутренней службы Илья Орёл. Он представит Севастополь на соревнованиях всероссийского уровня.