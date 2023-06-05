Дорогу над гротом на Максимовой даче закроют для грузовиков

Решение ограничить движение большегрузных транспортных средств и организовать альтернативные пути проезда к садовым товариществам принято на выездном совещании с участием представителей Севприроднадзора, Севнаследия, департамента транспорта, Ленинского муниципального округа и прилегающих садоводческих товариществ на территории объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы Максимова дача» в Хомутовой балке.

Данная мера необходима для обеспечения режима особой охраны природного парка «Максимова дача» и во избежание разрушения объекта культурного наследия и самого проезда, по которой интенсивно двигались не только легковой автомобильный транспорт, но и грузовой.

О плачевном состоянии свода водоносной галереи, являющегося основанием единственной дороги к СНТ, неоднократно напоминала праправнучка основателя Максимовой дачи Екатерина Морозова. Четыре года назад уже предпринималась попытка по сохранению грота, но оказалась тщетной. За это время трещина на своде галереи увеличилась, что могло привести к трагедии.

Необходимость ограничения движения по небезопасной дороге подтвердила и начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Масликова. «Вопрос проезда тяжелой техники над гротом нужно решать — это территория ОКН и ООПТ», — заявила она.

По результатам совещания принято решение о необходимости ограничения движения большегрузных транспортных средств, а также начата работа по рассмотрению возможности организации альтернативных путей движения к садовым товариществам.