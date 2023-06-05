До конца года в Севастополе откроют еще 16 электрозаправок

Количество городских электрозаправок в 2023 году возрастет на 16 единиц.

Об этом 5 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев. По его словам, электрозарядные станции, как показал прошлый сезон, пользуются спросом у гостей города.

Всего в Севастополе сейчас 11 станций 10 из которых установлены по субсидии. По новым 16 электрозаправкам ситуацию изложила заместитель губернатора Мария Литовко.

— Сейчас практически уже все земельные участки определены, работаем с ресурсоснабжающими организациями по подключению необходимых мощностей. В отличие от прошлого года, у нас будет несколько инвесторов реализовывать этот проект. Наша задача — до сентября все заправки установить, — сказала М.Литовко.

Губернатор Михаил Развожаев поинтересовался возможностями каршенинга электромобилей в Севастополе и высказался за всяческое поощрение этого направления, в том числе включением в туристическую сферу.

По информации С.Таматаева, на 1 января 2022 года в Севастополе было официально зарегистрировано 38 электромобилей, за год их число увеличилось до 119.