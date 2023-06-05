Античный виноградник воссоздадут на территории СевГУ

Древнегреческую хору для возделывания винограда по технологиям эпохи античности воссоздадут в Севастопольском государственном университете.

«Возникла инициатива восстановить кусочек херсонесской хоры (территория, использовавшаяся гражданами античного полиса для занятия сельским хозяйством — прим. ТАСС) в одном из внутренних дворов университета. В частности, мы попробуем восстановить технологию, по которой в Херсонесе выращивали виноград», — рассказал ТАСС заведующий кафедрой «Строительство и землеустройство» СевГУ, доцент Юрий Рапацкий. Виноградник вместе с садом и музеем древности станет частью реконструированный античной усадьбы общей площадью более 400 кв.м.

Он пояснил, что согласно древней технологии, кусты высаживались между каменными стенками высотой до полуметра. Этот метод помогал дольше сохранять влагу в почве в засушливый период. Из собранного урожая будет производиться вино также по античным технологиям на воссозданной каменной давильне.

Внутренний двор университета, где расположится будущий виноградник, станет античной усадьбой площадью более 400 кв.м. Растения для озеленения передаст Никитский ботанический сад, а научные консультации оказывают сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как рассказала куратор проекта, архитектор Центра территориального развития, архитектуры и дизайна СевГУ Екатерина Миклясевич, античный двор будет разделен на три зоны. На верхней площадке будут высажены виноград и олива. Средняя площадка станет местом для собраний, а на нижней террасе появится классический дворик с зоной отдыха. В планах также создать музей древности, где будут проходить различные экспозиции и представления, соответствующие той эпохе. Всего над проектом трудится около 50 добровольцев — студенты и преподаватели вуза. Завершить работы планируется до конца лета.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в.н.э. Хора Херсонеса представляет собой сельскохозяйственную округу древнего города, который поделен на наделы, систему виноградных плантажей и коммуникаций, расположенных на Гераклейском полуострове — в настоящее время административные границы Севастополя.