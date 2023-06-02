Выписано 1250 штрафов за парковку

Паркоматы, установленные более пяти лет назад на центральных улицах Севастополя, наконец-то работают. Пришло время платить, контроль за припаркованными автомобилями ведется ежедневно.

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

— Все юридические и документальные вопросы сняты. На сегодняшний день первые 1250 административных штрафов уже выписаны. Поэтому за парковочные места необходимо платить. Есть определенные сложности, но департаменту транспорта я поставил задачу ежедневного контроля, — сообщил чиновник, отвечая на вопросы депутатов на заседании Законодательного собрания Севастополя, где он отчитывался о проделанной работе подведомственного ему департамента транспорта.

В 2017 году между правительством Севастополя и компанией VessoLink в рамках программы по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» было заключено концессионное соглашение, рассчитанное на девять лет. Согласно договору VessoLink за почти один миллиард рублей создает региональный центр фото- и видеофиксации, куда будет стекаться информация обо всех дорожных административных штрафах. За это город отдает фирме четвертую часть денег от штрафов и парковок.

В рамках концессионного соглашения в городе были установлены паркоматы. В течение пяти лет их неоднократно пытались запустить в работу, но по разным причинам процесс застопоривался. В дальнейшем выяснилось, что концессионное соглашение заключили таким образом, что все деньги достаются исключительно концессионеру. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда констатировал, что правительством было заключено кабальное соглашение.

В связи с внезапно заработавшими паркоматами депутат Сергей Борисов поинтересовался у П.Иено, предусмотрена ли какая-то финансовая доля, которая будет поступать в бюджете Севастополя?

В ответ чиновник сообщил, что в ближайшее время поступлений не будет.

— У нас есть концессионное соглашение, оно подразумевает определенную финансовую модель. Когда мы достигаем всех поступлений не только по видеокамерам, а в общем денежных средств и когда... [приход] переваливает определенную сумму, дальше получаемые денежные средства делим: городу — 75%, концессионеру — 25%. Очень надеемся, что мы достигнем этого показателя, — отчитался П.Иено.