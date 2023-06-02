В середине июня на линию вернут оба парома

Оба отремонтированных парома будут работать в Севастопольской бухте с 15 июня, сообщил 1 июня, выступая с докладом перед депутатами Законодательного собрания, и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

Таким образом он ответил на вопрос депутата Евгения Дубовика, который поинтересовался эффективностью работы обновленного руководства ГУПС «Севэлектроавтотранс».

В частности, Е.Дубовик обеспокоен вопросом эксплуатации паромов, вернее, возвращения таковых на линию после двух недавних эксцессов, когда паром умудрился въехать на пирс и сесть на мель.

По мнению депутата, в морском городе подобные прецеденты выглядят вопиюще.

Отвечая на вопрос, П.Иено начал с предыстории: о том, что в прошлом году два парома отремонтировали, а до этого, к сожалению, существенные деньги на приведение их в надлежащее техническое состояние не тратились.

– Да, они не новые, но есть определенные технические замечания, которые возникают в процессе эксплуатации. У нас два парома отремонтированы на ближайшие пять лет, то есть они не будут требовать таких вложений, – сообщил он, признав при этом, что два аварийных случая имели место.

Другое дело, что в причинах произошедшего, по словам замгубернатора, нужно разбираться

– У нас отказала рулевая машина, паром сел на мель, мы сняли его буксирами, сегодня его подняли в док. Разбираемся с причиной, почему это произошло. Но техническое состояние морского пассажирского транспорта утверждается морским регистром, который принимает эти работы и участвует в процессе ведения ремонтных работ, а также выдает нам документ, который подтверждает техническую исправность данного судна, – пояснил он депутатам, не исключив человеческого фактора: резкого передергивания реверсного управления, завоздушенности системы.

В завершении своего ответа, он пообещал «сегодня или завтра... в ближайшие дни» выпустить на линию первый паром, а 15 июня — второй.

– Мы их отремонтировали и мы безусловно выведем два парома в работу, – заверил замгубернатора.