В День защиты детей шоу дельфинов показывали бесплатно

Севастопольский дельфинарий «Победа» 1 июня бесплатно посетили почти 500 детей. Для них состоялось несколько представлений с двумя дельфинами и морским котиком.

Дельфинарий «Победа» открылся меньше месяца назад на территории бывшего дельфинария «Флиппер». Пока в нем живут и работают морской котик Гарри и два дельфина — Люк и Фрэнк. В будущем планируется число животных увеличить.

«Мы начали работать с 9 мая. Основная наша «база» находится в Оленевке. Там на данный момент живет еще четыре дельфина. Вообще мы работаем с дельфинами уже более 30 лет. Самое главное в нашем деле — любовь к животным. Без любви с дельфинами договориться невозможно, они просто не будут общаться с негативно настроенным человеком», — рассказал директор дельфинария Валерий Черкашин.

В день Люк, Фрэнк и Гарри съедают по 10-12 килограммов рыбы. Их кормят рыбой глубокой заморозки — ставридой, горбушей, хеком и селедкой. Свежую рыбу животным давать нельзя. И воду в бассейне им меняют каждый день по четыре раза.

«У каждого животного свой характер, как и у людей. Кто-то из них более умный, а кто-то более заторможенный. Есть энергичные, а есть немного с ленцой. Ко всем нужен свой подход. Но каких-то любимцев у меня нет — всех люблю одинаково», — заявил руководитель «Победы».

Желающих посмотреть шоу с дельфинами и морским котиком оказалось так много, что организаторам мероприятия пришлось устроить дополнительное представление. Бесплатно в дельфинарий в этот день могли пройти дети до 12 лет.

Следующая подобная акция запланировано провести в День России — 12 июня. Всем посетителям билеты будут продаваться со скидкой 150 рублей. Сейчас вход стоит 850 рублей. Для инвалидов первой группы, участников боевых действий вход бесплатный.

Сейчас на территории дельфинария выполняется небольшой ремонт. Появится здесь зона для сотрудников и для приема гостей.