Три длинных городских маршрута сохранят

На заседании Законодательного собрания депутат Елена Глотова обратилась к и.о. заместителя губернатора города Севастополя Павлу Иено, который отчитывался перед парламентариями за работу подведомственного ему департамента транспорта за прошлый год, с вопросом относительно скандальной транспортной реформы.

Е.Глотова рассказала, что на ее письмо с предложением к департаменту транспорта оставить без изменения действующие маршруты общественного транспорта прямого назначения №№ 14, 20, 84, 92, 94, 95, 107,109, 112 в конце мая был получен категорический отказ. По ее словам, департамент мотивировал его полным или частичным дублированием указанных маршрутов.

Возмущенная формальный ответом, депутат попросила чиновника привести пример дублирующего прямого беспересадочного маршрута №94, №107 или №109.

— Какие есть прямые альтернативные беспересадочные маршруты в этих направлениях? И продолжит ли и далее департамент политику игнорирования мнения горожан в этих вопросах, — поинтересовалась Е.Глотова.

Слова о том, что чиновники не прислушиваются к мнению севастопольцев задело П.Иено и он попытался оправдаться за отписки подчиненных.

— Во первых, мы не игнорируем, однозначно. Мы же договорились, что течение мая мы собираем предложения, получаем обратную связь и в июне выйдем с нашим компромиссным предложением. Я могу вам сразу сказать, что 94, 92, 109 отменяться не будут. Маршрут №14, если мне память не изменяет, дублируется аналогичным троллейбусным маршрутом, у нас даже статистика есть, — заявил П.Иено и еще раз уточнил, что департамент работает. — Мы ни в коем случае не игнорируем.