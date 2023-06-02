Рисунки прислали со всей России

Дети из самых разных регионов России откликнулись на предложение поздравить Севастополь с 240-летием и в качестве подарка прислать свои рисунки. Юным художникам было предложено изобразить Севастополь таким, каким они его, возможно, когда-то увидели, узнали о нем из книг или рассказов взрослых.

В результате в акции «Поздравь Севастополь» приняли участие ребята из 28 регионов Российской Федерации, которые прислали прислали 1450 рисунков из 134 населенных пунктов.

Процесс шел постепенно, а накануне Дня защиты детей 1 июня стенды с рисунками разместили у Дворца детского и юношеского творчества.

Каких сюжетов тут только нет – парусник, портреты адмиралов Нахимова, Корнилова, Дворец пионеров и Графская пристань, 35-я береговая батарея, панорама «Оборона Севастополя», Херсонесский маяк, памятник Затопленным кораблям и море, море, море...

Кажется. по этим ребячьим рисункам можно изучать географию всей России: Санкт-Петербург, Краснодар, Кострома, Москва, Саратовская область...

– Так приятно, что столько ребят нарисовали наш город в таких ярких красках, знают о нем, интересуются его историей. Теперь они будут еще больше знать о нашем городе. Особенно хорошо, что выставка организована на открытом воздухе. Спасибо всем детям! – рассказали «Севастопольской газете» жительницы Севастополя Людмила Васильевна и Нина Ивановна.

Выставка «Поздравь Севастополь» продлится до 20 июня.